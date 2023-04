Ricardo Horta: da novela do mercado à ambição de fazer história esta época

Ricardo Horta renovar era uma questão de bem comum #QueremosMais pic.twitter.com/42JjNWddVF — SC Braga (@SCBragaOficial) April 6, 2023

Ricardo Horta foi um dos assuntos fortes do último ano em matéria de mercado, atendendo à novela em redor do seu nome, face ao assédio forte do Benfica, que avançou com propostas pelo extremo."Não costumo ver muito a comunicação social, não costumo ver o que se passa nas redes sociais, onde acontece a maior parte das coisas. Tento focar-me sempre no dia a dia, no treino, no jogo, em evoluir. Passou o mercado e concentrei-me aqui no Sp. Braga e tento ajudar os meus colegas da melhor maneira possível", sintetizou Ricardo Horta, aos meios do clube.E esta época pode terminar de forma histórica para os guerreiros, já que estão na corrida pelo acesso direto à Liga dos Campeões da próxima temporada e ainda estão nas meias-finais da Taça de Portugal. "Vamos para a fase final, a fase de todas as decisões, e estamos muito motivados com 8 finais do campeonato pela frente. Ainda queremos chegar à final da Taça de Portugal. A equipa está muito motivada para essas duas competições, sabemos que podemos fazer coisas históricas no clube e estamos todos a caminhar para isso", garantiu Ricardo Horta, que é desde a última temporada o melhor marcador da história do Sp. Braga."Chegou a uma parte da época em que sentia que já era difícil passar essa marca, mas à medida que os jogos foram passando fui marcando, voltei a aproximar-me e senti de novo que era possível bater a marca. E em Famalicão, no último jogo, estava ansioso porque o jogo já nem para nós ou Famalicão mudaria algo em termos de classificação. Mas fazer logo o golo foi uma grande descarga de ansiedade e fiquei muito feliz por bater o recorde e ter a família a ver o jogo com amigos… Foi um momento muito especial para mim, que vou guardar para sempre", apontou.E por falar em família, o irmão André Horta não deixou de brincar com a renovação do irmão mais velho, tendo não só feito uma vénia a Ricardo como comentado em jeito de brincadeira a publicação do Sp. Braga nas redes sociais.