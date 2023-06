Ricardo Horta dá os parabéns ao FC Porto mas atira: «Também merecíamos muito»

Ricardo Horta assumiu que o FC Porto foi um justo vencedor, mas deixou claro que a Taça de Portugal também ficaria bem entregue ao Sp. Braga pela caminhada que a formação de Artur Jorge fez até ao Jamor, onde foi hoje derrotada pelos azuis e brancos, que conquistaram a prova rainha do futebol português pela 19.ª vez."Sabíamos que ia ser um jogo dificílimo. Na 1.ª parte o FC Porto foi melhor, soubemos sofrer, na 2.ª parte queríamos assentar o nosso jogo, ter mais oportunidades, mas o FC Porto acabou por marcar. É um justo vencedor, parabéns a eles, mas estou muito orgulhoso da caminhada que fizemos até aqui. Quero dar os parabéns à nossa equipa, porque se ganhássemos esta Taça também merecíamos muito", frisou à Sport TV, admitindo que a equipa não conseguiu aproveitar os cerca de 15 minutos em que esteve em superioridade numérica.De resto, o capitão do Sp. Braga rejeitou que o desaire no Jamor tire algum brilho à temporada feita pela equipa. "Não, acho que apesar desta derrota, fizemos uma época muito boa, com um crescimento muito grande à medida que esta ia avançando. Claro que acabar a época com a Taça seria excelente, mas nada tira mérito ao que fizemos até aqui", concluiu.