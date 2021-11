Ricardo Horta: «Derrota não vai abalar a nossa confiança»

Autor de um dos dois golos do Sp. Braga na derrota em casa do Midtjylland , em jogo da Liga Europa, Ricardo Horta lamentou a entrada em falso dos minhotos na visita ao reduto dos dinamarqueses, algo que no seu entender acabou por condicionar o restante da partida."Entrámos muito mal na partida, logo com um golo adversário. Conseguimos responder com o empate. Na segunda parte queríamos entrar de outra forma, mas infelizmente voltámos a sofrer. Voltámos a procurar o golo e conseguimos. Infelizmente sofremos este penálti que deitou por terra todo o nosso esforço durante o jogo. O empate ajustava-se para o que aconteceu. Resta pensar no que fizemos mal e trabalhar para ganhar o grupo, que ainda é possível. Claro que acreditamos. É para isso que trabalhamos estes jogos todos. A derrota não vai abalar a nossa confiança. Quando chegar esse jogo, estaremos preparados para ganhar e vencer o grupo", disse o capitão da equipa minhota.