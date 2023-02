Ricardo Horta: «Diria que quase era preciso um milagre para virar a eliminatória»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Ricardo Horta acabou por definir a expulsão de Tormena como determinante para o desfecho da partida diante da Fiorentina (0-4). "Jogámos contra uma grande equipa, a Fiorentina, sabíamos que íamos ter uma eliminatória difícil. Após uma primeira parte, a meu ver, equilibrada, acabámos por sofrer um golo de lançamento lateral, que nos dificultou muito o jogo. Na segunda parte tentámos reagir, até entrámos bem, mas a expulsão acaba com a nossa estratégia", atirou o avançado internacional português, em declarações no final do encontro.

Fiorentina

"Um resultado de 4-0 e ainda jogar fora, diria que quase que era preciso um milagre para virar a eliminatória, mas vamos ver o jogo lá, para já temos um jogo com o Arouca, que é o mais importante."

Ganharam duas vezes ao Benfica, que ganhou à Juventus, mas perderam com a Fiorentina

"O ano passado ganhámos ao Mónaco, o Mónaco ganhou a PSG, e não quer dizer que ganhávamos ao PSG. São coisas do futebol, há jogos e jogos, foi um jogo não conseguido da nossa parte que acaba com um resultado volumoso."

Três nódoas na época

"Não há um desligar, são circunstâncias do jogo. Estava equilibrado, sofremos aos 45' e depois há expulsão e levámos mais golos. São coisas do futebol, não podemos ver a época por estes três jogos. Se nos dissessem que vamos vencer treze jogos e perder um eu assinava já por baixo. É assim o futebol, tem altos e baixos, temos de nos levantar já frente ao Arouca."

Plano pessoal

"Estava com uma lesão difícil de recuperar, mas senti-me bem", terminou.