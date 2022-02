Ricardo Horta e a derrota com o Sheriff: «É um futebol muito direto e algo esquisito»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Ricardo Horta lamentou a derrota (0-2) do Sporting de Braga na deslocação ao terreno do Sheriff Tiraspol, em jogo da primeira mão do playoff de acesso aos oitavos de final da Liga Europa, assumindo que o resultado não foi "de todo" o que a equipa minhota pretendia.





"Claro que sim. Não era de todo o resultado que queríamos. Esta é uma eliminatória a duas mãos mas não era o resultado que queríamos. Estamos desiludidos. Entrámos fortes nos primeiros minutos, mas depois baixamos o ritmo e eles conquistaram o ascendente", começou por dizer, em declarações na 'flash-interview' da Sport TV.E prosseguiu: "Faltou marcar naqueles primeiros minutos em que entrámos bem. Estivemos em desvantagem e acabamos por sofrer um golo, num erro individual do Bruno Rodrigues, que escorregou. Está em aberto e queremos dar a volta na segunda mão", revelando ter sido um pouco surpreendido pela forma como o Sheriff joga: "É um futebol muito direto e algo esquisito. Raramente trocam dois ou três passos, mas agora já os conhecemos e agora em Braga tenho a certeza de que vamos dar outra resposta."