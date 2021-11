Ricardo Horta e a derrota por 6-1 diante do Benfica: «Não vai passar de um acidente»

O Sp. Braga sofreu uma dura derrota (6-1) perante o Benfica, no Estádio da Luz, e Ricardo Horta, autor do único golo dos bracarenses no encontro, quer manter a cabeça erguida e acredita que o ocorrido não será mais do que um "acidente"."É uma análise fácil de fazer: um resultado pesadíssimo, pois vínhamos de uma grande sequência. Caímos aqui com algum estrondo, mas estou muito orgulhoso do que temos vindo a fazer até aqui. Não vai passar de um acidente", frisou Ricardo Horta, na flash interview da BTV. Questionado se o duelo contra o Ludogorets, no passado dia 4, para a Liga Europa, teve alguma influência no rendimento da equipa, o avançado disse "talvez", mas não quis dar o tempo de recuperação como uma desculpa pelo mau resultado."O Benfica, salvo erro, jogou dois dias antes, também mudou alguns jogadores, mas acho que não foi por aí. O Benfica entrou bem, marcou, nós empatámos e procurámos o 2-1. Acabámos por sofrer alguns golos de contra-ataque, que não era o nosso trabalho. Acaba por ser pesado pelo que fizemos", referiu. "Vamos fazer a análise, aproveitar a paragem para que isso não volte a acontecer", concluiu Horta.