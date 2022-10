Ricardo Horta e a 'novela' Benfica: «Não aconselho a experiência a nenhum jogador»

Ricardo Horta foi confrontado com o interesse do Benfica durante o mercado e, em declarações à SIC Notícias, disse não aconselhar a experiência a ninguém."Não aconselho a experiência a nenhum jogador, pelo que eu passei, pelo que se passou, pelo que se inventou também, mas já passou, já não há volta a dar, é passado. O foco agora é no Sp. Braga, no jogo de amanhã, quero voltar a mostrar o meu trabalho amanhã, o trabalho que tenho desenvolvido no Braga", disse.Questionado sobre se em algum momento pensou que a etapa no Sp. Braga tinha terminado, já que teve um momento de aparente despedida dos adeptos em Braga após o jogo com o Sporting, respondeu assim: "O interesse houve, como todos sabem, mas as coisas não se deram e pronto. Volto a dizer, é passado, agora o caminho é para a frente e pensar no jogo de amanhã que é o mais importante"