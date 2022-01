Ricardo Horta e Chiquinho regressam aos treinos do Sp. Braga

Ricardo Horta e Chiquinho testaram esta quarta-feira negativo nos mais recentes testes realizados ao plantel do Sporting de Braga, tendo os dois jogadores sido já integrados no treino sob as ordens de Carlos Carvalhal, embora o médio não deverá ser opção para o duelo com o Famalicão, no domingo, por estar de saída do clube.

De ressalvar ainda que a bateria de testes efetuados ao plantel principal e equipa técnica demonstrou que não existem mais casos positivos no grupo, que segue sem Fabiano, Raul Silva e Abel Ruiz, jogadores que continuam em isolamento profilático.