Ricardo Horta é o avançado do mês de fevereiro na Liga Bwin

Ricardo Horta foi o mais votado pelos treinadores do principal campeonato português e foi galardoado com o prémio de melhor avançado de fevereiro da Liga Bwin.O dianteiro português do Sp. Braga, de 27 anos, superou a concorrência do benfiquista Darwin e do portista Evanilson.O jogador arsenalista reuniu 23 por cento dos votos, mais do que os 21 por cento do uruguaio das águias e os 17% do brasileiro dos dragões.