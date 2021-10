Ricardo Horta e o empate com o Boavista: «A paragem vai-nos fazer bem»

O Sp. Braga deixou escapar os três pontos perto do fim e consentiu uma igualdade (2-2) na receção ao Boavista. O capitão Ricardo Horta, que fez o segundo golo dos minhotos, lamentou o resultado e considerou que a equipa de Carvalhal merecia a vitória.





"Não era o que queríamos. Fizemos por merecer os três pontos, mas saímos com um. Estamos tristes, pelo golo que foi, uma desconcentração, é um resultado inglório pelo que fizemos", analisou, em declarações à Sport TV."Já tinha acontecido no Santa Clara, um jogo em que estivemos por cima. São coisas do futebol, não jogamos sozinhos. Estamos tristes, mas vamos dar a volta. A paragem vai-nos fazer bem e vamos voltar em força", acrescentou.