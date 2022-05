Ricardo Horta e o recorde de golos no Sp. Braga: «Quando cheguei com 21 anos não pensava nisto»

Despedida do Sp. Braga? Ricardo Horta viveu momento especial em Famalicão Despedida do Sp. Braga? Ricardo Horta viveu momento especial em Famalicão

Ricardo Horta fixou este domingo um novo recorde de golos marcados por um único jogador na história do Sporting de Braga (93), um máximo que o próprio assume que passou a ser um objetivo a alcançar "à medida que os anos foram passando e a marca se aproximava"."É um sentimento de orgulho. Num clube centenário, tornar-me o melhor marcador da história é algo indescritível. À medida que os golos foram-se acumulando e me aproximava da marca ficava um pouco ansioso por não saber se ia conseguir. Estou muito orgulhoso", começou por dizer o internacional sub-21 português, em declarações à 'NEXT'."Tento dar o meu melhor em todos os jogos e os golos vêm por acréscimo. Futebol é um jogo coletivo, não se joga sozinho e agradecer a todos os meus colegas com quem partilhei estes 93 golos. Quando cheguei com 21 anos não pensava nisto. Queria mostrar o meu futebol e dar o meu melhor. À medida que os anos foram passando e a marca se aproximava, passou a ser um objetivo", concluiu.