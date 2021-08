Ricardo Horta e o triunfo na Madeira: «Fomos letais no ataque»

Responsável pelo momento da noite no Marítimo-Sp. Braga, com um grande golo de livre direto, Ricardo Horta realçou a atitude da equipa num terreno difícil, onde o registo recente não era favorável.





"Soubemos encarar o jogo da melhor maneira, defendemos quando tínhamos de defender e fomos letais no ataque. Foi uma vitória justa", disse o capitão dos bracarenses. O atacante sublinhou também a alteração de dinâmicas ao intervalo, que permitiram mais chegada à área no segundo tempo.Menos positiva foi a lesão de Sequeira, diagnosticado com uma mialgia na coxa esquerda. Antes, já Tormena não tinha viajado para a Madeira devido a problemas físicos.