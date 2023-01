Ricardo Horta e Racic são baixas frente ao P. Ferreira

O capitão Ricardo Horta e o médio Uros Racic são baixas confirmadas no Sp. Braga para o duelo com o P. Ferreira, com início marcado para as 15h30.Segundo as informações partilhadas pelo clube minhoto, o internacional português falha o jogo devido a uma lesão sofrida no treino desta sexta-feira, não tendo sido revelada a extensão do problema físico. Por sua vez, o sérvio está a recuperar de uma lesão traumática e deverá estar apto para o próximo jogo.Tanto Ricardo Horta como Racic tinham sido titulares na jornada passada, sendo que para a visita a Paços de Ferreira foram rendidos por Hernâni e André Horta, respetivamente.