Ricardo Horta é titular pelo Sp. Braga em Famalicão

Ricardo Horta é titular na equipa do Sp. Braga que vai jogar em Famalicão a partir das 20h15 de hoje. O avançado integra as escolhas iniciais de Artur Jorge, tendo a braçadeira de capitão.Recorde-se que o jogador tem sido apontado ao Benfica, sendo que, comonoticia hoje na edição impressa e online, o Málaga está a complicar o negócio Eis o onze completo do Sp. Braga: Matheus, Fabiano, Tormena, Niakaté, Sequeira, Al Musrati, André Horta, Iuri Medeiros, Ricardo Horta, Vitinha e Simon Banza. A única novidade é a entrada de Fabiano para o lugar de Víctor Gómez, que se tinha lesionado no jogo com o Sporting.