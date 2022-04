Ricardo Horta: «É um orgulho ser capitão desta equipa»

Ricardo Horta mostrou-se orgulhoso pela exibição do Sp. Braga em Glasgow. Em declarações na 'flash-interview' após a derrota () com o Rangers, na segunda mão dos quartos de final da Liga Europa, o extremo assumiu que a equipa estava alertada para uma possível entrada "forte" do adversário, que aos dois minutos já estava na frente do resultado."Sabíamos que o Rangers ia entrar forte com este ambiente, queríamos contrariá-lo, mas infelizmente aos dois minutos já estávamos a perder. Tivemos de voltar a entrar no jogo. Há a expulsão, o penálti e fomos para o intervalo assim. Tínhamos a ideia de entrar no jogo novamente. Lutámos, sofremos e quero dar os parabéns a esta equipa. É um orgulho ser capitão. Nunca desistimos. Estamos de parabéns, não pelo resultado, mas pelo desempenho", atirou.