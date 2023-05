Ricardo Horta entra em competição de eSports e acaba eliminado... pelo Sp. Braga

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por FPF eFootball (@fpfefootball)

Não é só no relvado que Ricardo Horta faz de tudo para brilhar. O internacional português do Sp. Braga representou esta segunda-feira, num torneio de videojogos - a Taça de Portugal da FPF eFootball -, o Castromarinense, e acabou por ser eliminado da competição pela equipa de eSports... do Sp. Braga.A curiosidade foi partilhada pela própria página oficial dos eSports da FPF nas redes sociais: "Ricardo Horta, jogador de futebol do Sp. Braga, participou ontem na Taça de Portugal da FPF eFootball, ao serviço do Castromarinense, e foi eliminado... pelo Sp. Braga. Vemo-nos novamente em breve, Ricardo?", pode ler-se na publicação.