Ricardo Horta: «Entrámos bem e podíamos ter feito mais um ou outro golo»

Ricardo Horta bisou na goleada (4-1) do Sp. Braga diante do Vizela e, no final do encontro, destacou a boa entrada dos minhotos, que já vencia por 2-0 ao cabo dos primeiros 45 minutos."Sp. Braga tornou o jogo fácil? Sim. Sabíamos das valências deste Vizela, uma equipa que joga bem e pratica bom futebol, sabíamos que se os deixássemos ganhar confiança, o jogo poderia tornar-se difícil. Entrámos bem, acabamos a primeira parte com dois golos, talvez pudéssemos ter feito mais um ou outro, mas foi uma vitória justa", começou por dizer, em declarações à Sport TV."Sim, procuramos sempre reagir às derrotas e aos resultados menos bons. Queríamos conquistar estes três pontos, que eram muito importantes para nós, e o objectivo foi conseguido numa grande exibição.""Todos os jogadores querem estar nestas decisões e nós vamos encarar os jogos da melhor maneira. Queremos que as decisões caiam todas para o nosso lado e tudo iremos fazer por isso", concluiu.