Ricardo Horta entre os candidatos a jogador da semana na Liga Europa

Ricardo Horta foi uma das figuras da jornada 4 da Liga Europa, tendo somado três assistências na vitória de ontem por 4-2 diante do Ludogorets, no Municipal de Braga. Em consequência disso, o capitão dos minhotos está entre os nomeados para jogador da semana da Liga Europa.Horta enfrenta a concorrência de Slimani (Lyon), Benrahma (West Ham) e Diaby (Bayer Leverkusen), sendo que cada um destes três jogadores marcou dois golos nos respetivos encontros. A votação está aberta ao público no site oficial da UEFA.