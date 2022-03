Ricardo Horta espera marcar ao Monaco: «Conseguir um resultado que nos dê algum conforto»

Ricardo Horta, melhor marcador do Sp. Braga na atual temporada, acredita que os minhotos têm capacidade para levar de vencida a eliminatória com o Monaco. O camisola 21 dos arsenalistas também não esconde que gostaria de 'picar o ponto'."A equipa está motivada, estamos nos oitavos de final, com grandes equipas a chegar a esta fase da prova com muita ambição, com vontade, mas sabemos que temos pela frente um adversário difícil, muito bom, com jogadores de seleção, com qualidade, mas vamos apresentar uma equipa com muita ambição e vontade de ganhar""Claro que gostaria, era bom sinal se marcasse, era sinal que o Sp. Braga ia marcar, que é o que queremos, mas o que queremos, sobretudo, é um resultado positivo que nos dê algum conforto para jogar a segunda mão"."Não vou estar a fazer previsões, temos um jogo muito difícil, todas as equipas são muito boas, estarmos aqui entre equipas de Liga dos Campeões, com outros orçamentos e qualidade já é muito positivo. Queremos mostrar a nossa qualidade, o nosso futebol, a qualidade dos jovens que temos. Vamos apresentar uma equipa muito competitiva e com muita vontade de ganhar""Quando cheguei aqui era muito novo, tinha 21 anos, não esperava isto, não era o meu objetivo. Mas, as coisas foram acontecendo e quando estamos mais perto [do registo de melhor marcador do clube] ficamos um pouco mais ansiosos. Mas tento treinar normalmente e não há nenhum segredo. Tento melhorar nos treinos porque no jogo temos uma ou duas oportunidades e essas têm de dar o golo. As coisas estão a correr bem"."Ver o nosso nome associado à Seleção é muito bom e acho que os jogadores que vão à Seleção é porque estão bem nos seus clubes. É isso que tento fazer, dar o meu melhor. Não é uma obsessão… Todos gostam de ser chamados, tento fazer o meu melhor e, se for convocado, é isso que vou fazer"