Ricardo Horta explica o seu golo "mais bonito da temporada"

Além do prémio de avançado do mês de fevereiro , a Liga entregou a distinção de melhor golo do mesmo mês a Ricardo Horta, pelo livre direto convertido no jogo com o P. Ferreira. Nesse jogo, diga-se, os minhotos estiveram em desvantagem e Horta assinou os dois golos da reviravolta (2-1)."Na altura teve um grande significado, porque foi o golo do empate e depois acabámos por dar a volta ao resultado. Foi um golo de belo efeito e ainda mais porque consegui ajudar a equipa a vencer. Foi o meu golo mais bonito nesta temporada e um dos melhores da minha carreira. Antes de marcar o livre até pensei que estava um pouco longe da baliza, mas, quando arrisquei o remate, acabou por correr bem", disse o camisola 21 do Sp. Braga aos canais da Liga."No final dos treinos, costumamos treinar livres, mas mais perto da grande área. E aquele foi mais em força do que em jeito, ao contrário do que costumo fazer, mas acabou por ser um grande golo", explicou.