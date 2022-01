Ricardo Horta: «Expulsão mudou o jogo todo»

Ricardo Horta considerou que o Sp. Braga esteve bem diante do Famalicão, apesar de ter jogado mais de uma hora com menos um jogador, após a expulsão de Bruno Rodrigues aos 24'."Jogar 10 para 11 nunca é fácil, mas acho que estivemos bem. A derrota era injusta para o que fizemos. Queríamos começar o ano com três pontos, infelizmente não conseguimos, mas é olhar para a frente", começou por dizer à Sport TV."Entrámos bem. Logo com um golo, mas a expulsão mudou o jogo todo. Tivemos de saber defender. O Famalicão tem grandes jogadores, apesar da classificação. Fizeram-nos correr atrás da bola, mas este golo do Mario é justo pelo que fizemos", concluiu.