Ricardo Horta faz história e chega aos 100 golos pelo Sp. Braga

Ricardo Horta alcançou esta quinta-feira a marca dos 100 golos pela equipa principal do Sp. Braga, um registo nunca alcançado no clube até ao dia de hoje. O internacional português, que hoje foi convocado pelo selecionador nacional Fernando Santos para o Mundial'2022 no Qatar, abriu o marcador do encontro com o Moreirense, a contar para a quarta eliminatória da Taça de Portugal e alcançou mais um feito inédito pelo emblema bracarense.