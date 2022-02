Ricardo Horta fez dois golos ao Paços e está a seis do melhor marcador de sempre do Sp. Braga

Os dois golos apontados por Ricardo Horta ao Paços de Ferreira, no encontro desta 22.ª jornada da Liga Bwin, aproximaram ainda mais o capitão dos arsenalistas do topo da lista de goleadores do Sp. Braga.Primeiro marcou de livre direto e, depois, com um remate à entrada da área a selar a reviravolta e o triunfo por 2-1. Dois tiros certeiros que aumentam a contabilidade pessoal para 86 ao serviço dos guerreiros do Minho, em jogos oficiais.Está, agora, a três golos de igualar um nome mítico do Sp. Braga, Chico Gordo, e a seis de alcançar Mário, que festejou 92 golos com a camisola dos bracarenses e permanece como o maior goleador de sempre do Sp. Braga. O futuro dirá se Ricardo Horta conseguirá destroná-lo.