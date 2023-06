Ricardo Horta: «Fizemos um grande campeonato e queremos fechar a época em beleza»

Ricardo Horta perspetivou este sábado a final da Taça de Portugal entre Sp. Braga e FC Porto. Em conferência de imprensa, o avançado dos bracarenses mostrou o desejo de terminar a época em beleza, após o 3.º lugar do campeonato, e preferiu não falar sobre o seu futuro."A final da Taça de Portugal é sempre um jogo histórico, mediático. A nossa preparação foi normal, focados naquilo que temos que fazer. Definimos bem as nossas missões para amanhã nos apresentarmos na melhor forma.""Foi uma época desafiante. Tinhamos a ambição de estar nos lugares cimeiros e lutar até ao fim pelo título… e isso foi conseguido. Terminámos numa posição muito honrosa para nós, que nos alegra muito. Não foi uma época falhada, uma época do quase. Benfica, FC Porto e Sporting são equipas muito fortes. Conseguirmos bater-nos com elas e intrometermo-nos na luta é honroso para nós. Fizemos um grande campeonato e amanhã queremos fechar a época em beleza com a conquista da Taça, sabendo que vamos ter um jogo dificílimo contra uma grande equipa, que lutou até ao último segundo pela conquista do campeonato. Mas nós temos as nossas missões bem definidas e queremos vencer a Taça.""Foi uma temporada bem conseguida, mas agora o foco está na taça. O Sp. Braga tem poucas taças e nós queremos conquistar mais uma e fazer parte da história. Esse é o nosso foco.""Vamos ter um jogo complicado, com um FC Porto muito forte, mas claro que imagino [levantar a taça]. Já tive a sorte de conquistar uma taça com o Sp. Braga, não nestas condições, que é a festa do Jamor. Foi em tempo de Covid. Claro que todos nós temos o sentimento de querer conquistar a taça. Vamos fazer tudo para a levantar.""O nosso foco principal está no jogo de amanhã. Claro que estamos muito motivados. Sabemos que vamos apanhar um FC Porto muito motivado pela recuperação que fez no campeonato. Apesar de não ter ganho, lutou até ao fim. O nosso foco é fazer bem o que temos definido. Temos as cabeças neste jogo. Último jogo? Só falo da Taça.""Para estarmos aqui, é bom relembrarmos que jogámos com o V. Guimarães, a perder 2-0 em casa, e conseguimos virar a eliminatória. Jogámos com o Benfica, a perder 1-0, conseguimos virar nos penáltis. Temos uma grande equipa. Vamos honrar os valores deste clube.""Não tivemos a pressão do título depois de jogarmos com o Benfica, mas tivemos a pressão de conquistar o terceiro lugar. É bom lembrar que nunca saímos do terceiro lugar. Fizemos uma grande época, culminando com a final da Taça. Merecemos estar aqui.""Sou um privilegiado por já ter jogado e ganho uma taça pelo Sp. Braga. Há colegas que já o fizeram, outros ainda não. Amanhã, quando entrarmos em campo e virmos os nossos adeptos, vamos certamente ficar todos muito motivados para vencer. Posso prometer um Sp. Braga muito para vencer a Taça."