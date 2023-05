Ricardo Horta: «Foi pena o golo no fim»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Sp. Braga viu escapar a oportunidade de garantir desde já o apuramento para a Liga dos Campeões, algo que seria possível através de um triunfo no Bessa, mas o cenário não retira confiança aos bracarenses. Quem o garantiu foi Ricardo Horta, capitão dos arsenalistas. "Foi uma pena este golo no fim, queríamos fechar já o 3º lugar, mas infelizmente não conseguimos. Boavista é uma equipa muito difícil em casa e agora há mais um jogo para garantirmos o 3º lugar que queremos", atirou à Sport TV, também de olho no Sporting: "Há um dérbi, mas queremos ganhar o último jogo em casa."

Sequeira de fora por lesão

Devido a motivos físicos, Sequeira acabou por ser baixa de última hora no onze do Sp. Braga. O lateral ainda aqueceu, mas depois deu o lugar a Joe Mendes.