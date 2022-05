Ricardo Horta: «Foi uma época muito especial para mim»

O plantel do Sp. Braga já partiu para férias e alguns jogadores aproveitaram para deixar mensagens nas redes sociais a assinalar o fecho de campanha. É o caso de Ricardo Horta, o capitão arsenalista que se tornou no melhor marcador da história do clube na última jornada do campeonato, com 93 golos."Fim de mais uma época desportiva! Obrigado pelo apoio de todos ao longo do ano, foi sem dúvida uma época muito especial para mim por me ter conseguido tornar o melhor marcador de sempre do SC Braga! Obrigado a todos os meus companheiros que tornaram possível este recorde", escreveu Ricardo Horta, na sua conta de Instagram. Jogadores como Vitinha, Paulo Oliveira ou Yan Couto também emitiram mensagens de fecho de época."Uma época muito importante onde cresci, aprendi, e consegui cumprir uma serie de objetivos! Obrigado Sp. Braga e a todos os que me ajudaram, colegas, treinador, equipa técnica, departamento médico e todo o staff que sempre nos acompanhou do primeiro ao último dia! Obrigado também a todos os guerreiros pelo apoio e carinho durante toda época!""Mais uma época que termina e é hora de agradecer a todos por mais um ano enriquecedor. Obrigado a todos os Guerreiros pelo apoio e carinho que nos fizeram sentir. Esse é o caminho do futuro. Agora descansar e voltar ainda melhor. Por último, parabéns ao nosso capitão que além da(s) época(s) fantásticas que leva, conseguiu atingir a marca incrível de melhor marcador de sempre do clube.""Chega ao fim mais uma época incrível para mim. Primeiramente quero agradecer ao Sp. Braga pelo ano maravilhoso que passei aqui, a cada companheiro de equipa que diariamente me ajudou a evoluir e espero que eu tenha ajudado também. A cada funcionário do clube, staff e direção, minhas palavras de agradecimento. A cada adepto que desde a minha chegada me trataram da melhor forma, ficará guardado em minha memória todas emoções que passamos juntos. Por fim quero dizer que estou muito feliz de ver a minha evolução como jogador/pessoa, onde vivi momentos marcantes e joguei a minha primeira competição europeia. Agora descansar, renovar as energias e estar pronto para próxima temporada!"