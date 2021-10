Ricardo Horta: «Importante conquistar os três pontos»

Autor do golo que valeu o triunfo do Sp. Braga em casa do Ludogorets, Ricardo Horta assumiu a importância da vitória dos minhotos e, ainda que lembre que a fase de grupos da Liga Europa vai a meio, admitiu que este resultado dá um impulso extra à equipa de Braga.





"Foi um jogo importante para nós. Importante conquistar os três pontos para as contas do grupo. O objetivo foi conseguido e levamos os três pontos para Braga. Sabemos que ainda vai a meio. Ainda faltam 3 jogos, 2 deles em casa. Este é um grupo equilibrado e penso que ainda vai haver algumas mudanças, mas queremos ficar em primeiro", garantiu, à SportTV.Já Sequeira fala num "resultado justo e até algo escasso". "Entrámos bem e conseguimos fazer o golo. Depois houve a reação deles, normal porque este é um campo difícil, mas penso que podíamos ter feito mais golos. O próximo jogo é muito importante. Sabemos da nossa ambição no campeonato, não estamos no lugar onde queremos e temos de recuperar."