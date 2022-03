Ricardo Horta: «Jogámos como se a eliminatória estivesse 0-0 e isso foi o grande segredo»

Ricardo Horta destacou a "grande exibição" do Sporting de Braga na deslocação ao terreno do Monaco (), que culminou com a qualificação da formação minhota para os quartos de final da Liga Europa."Grande exibição, ia ser complicado, o Monaco é fortíssimo, com jogadores de seleção, com vantagem que tínhamos queríamos fazer bom jogo, não defender só, jogámos como se a eliminatória estivesse 0-0 e isso foi o grande segredo", começou por dizer o extremo dos arsenalistas, em declarações na flash-interview da Sport TV no final do encontro."Quando passámos Sheriff, disse que qualquer que fosse o adversário, o Sp. Braga faria dois grandes jogos e com grande caráter, foi uma vitória inteiramente justa. Agradecer aos muitos adeptos que vieram aqui e dar parabéns a todos, à equipa técnica, foi uma grande vitória na eliminatória", afirmou."Sim, mas tranquilo, sei que vai chegar, o que interessa são os êxitos da equipa, venham os quartos.""Normal, já disse que não é obsessão, eu estava focado no jogo e ajudei a equipa de uma boa forma", terminou.