Ricardo Horta lança final contra o FC Porto: «Temos as nossas armas e queremos batê-los»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Ricardo Horta está confiante na conquista da Taça de Portugal, o que no seu caso não seria inédito, já que participou na decisão da prova rainha de há dois anos, diante do Benfica, em Coimbra. Mas desta vez é mesmo no Jamor.

"Claro que é uma final mítica, todos sabemos a envolvência que tem a final, não só pelo jogo em si, mas também pelas pessoas e pela festa que fazem todo o dia. Vai ser uma final mítica e esperemos que corra bem ao Sp. Braga", começou por dizer, em entrevista ao programa 'Grande Área', da RTP3.

O capitão do Sp. Braga diz que o FC Porto "vale pelo seu todo, é uma equipa muito forte, muito combativa e competitiva". "Apesar de não terem sido campeões, disputaram título até à última jornada e isso mostra bem a capacidade de luta que têm, muito à imagem do seu treinador, o Sérgio. Mas também temos as nossas armas, queremos combater essa competitividade deles ainda com mais competitividade, queremos batê-los. Vai ser um grande jogo", acrescentou o internacional português.

"Sabemos que se pode passar muita coisa durante o jogo. Vamos defrontar um adversário difícil que terá vontade de vencer a Taça, mas nós também a temos, queremos disputá-la ao máximo, queremos ser competitivos. Queremos ser nós a levantar a Taça, mas não penso individualmente, penso sim no que posso fazer para ajudar a equipa", disse.

Ricardo Horta, de 28 anos, foi ainda questionado sobre um possível final de carreira ao serviço do Sp. Braga. É que o jogador renovou até 2028, no passado mês de abril, e se cumprir o contrato até ao final, chegará a esse ano com 33.

"Sinceramente, ainda não penso muito nisso. Sei que são 28 anos, a fazer 29, sabemos que a carreira de hoje para amanhã acaba, as carreiras são curtas. Não penso nisso, tento aproveitar ao máximo cada dia e treino para melhorar ainda no que posso e chegar ao jogo e tentar ajudar a equipa", referiu o camisola 21 do Sp. Braga.