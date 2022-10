Ricardo Horta lembra vitória do Brugge no Dragão: «Espero que o Saint-Gilloise não faça uma gracinha...»

Ricardo Horta deu voz à ambição do plantel do Sp. Braga no sentido de reagir à derrota pesada com o FC Porto (4-1) e tentar mais uma vitória na Liga Europa, o que permitirá aos minhotos fugirem ao Saint-Gilloise na classificação do Grupo D. Ora, o camisola 21 diz que a equipa "vai dar a vida" para vencer amanhã e deixou um aviso aos menos atentos."O campeonato belga tem muito boas equipas, e a demonstração disso foi o Brugge ter ganho no Dragão. Espero que o Saint-Gilloise não faça nenhuma gracinha amanhã", atirou o internacional português, confrontado com o menor mediatismo da liga da Bélgica."Vínhamos num percurso sem derrotas, muito bom até ao último jogo, a equipa soube reagir muito bem, a equipa trabalhou na semana para reagir à derrota. Vamos apresentar uma equipa muito competitiva com muita vontade de vencer, prometemos que vamos dar tudo para voltar às vitórias.""A nossa ideia passa por ficar em 1.º e para isso temos de não só vencer amanhã mas também os outros. O de amanhã, contra uma equipa com 6 pontos também, será um jogo difícil. Estamos focados no que podemos fazer, no que queremos fazer, amanhã vamos dar uma resposta muito boa e ganhar os três pontos.""Temos responsabilidades em todos os jogos, quando entramos em campo é sempre para vencer e não será exceção amanhã, sabemos que podemos aumentar a vantagem sobre o rival de amanhã, vai ter de ser um jogo onde vamos ter dinâmicas bem definidas e conquistar os três pontos que é o que todos queremos.""Já fizemos análise, sabemos que jogam num sistema de 5x3x2, muito parecido ao que jogávamos no ano anterior, portanto sabemos das virtudes e debilidades que têm, focados no que podemos fazer, nos espaços que podemos ganhar, focados em nós e em reagir ao último jogo, queremos vencer o jogo.""Não conhecendo o campeonato belga, é competitivo como o nosso, tem muito boas equipas, e a demonstração disso foi o Brugge ter ganho no Dragão. Espero que o Saint-Gilloise não faça nenhuma gracinha amanhã, porque esperamos ganhar e vamos dar a vida por isso."