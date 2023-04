Ricardo Horta: «O campeonato está aceso e não podemos desperdiçar nenhum ponto»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Ricardo Horta foi o autor do único golo da vitória do Sp. Braga sobre o Gil Vicente. Em declarações após o final da partida, o avançado salientou a importância da conquista dos três pontos e deixou ainda uma palavra de conforto a Eustáquio, médio do FC Porto que na última noite perdeu a mãe.

"Queria deixar uma palavra de conforto para o Eustáquio, pela recente perda da sua mãe, e quero expressar as nossas condolências em nome do Sp. Braga", começou por dizer Ricardo Horta, ao microfone da 'Sport TV', comentando de seguida o triunfo dos bracarenses: "Sabíamos que o jogo ia ser extremamente difícil, porque o Gil Vicente joga bem, mas concretizámos o nosso objetivo e estamos felizes por isso."

Um dos melhores momentos da época

"Pelos resultados, penso que sim, mas pensamos jogo a jogo, apenas três pontos de cada vez. Hoje o objetivo foi conseguido e agora é começar a trabalhar para conquistar mais três no próximo jogo."

Mãos na cabeça após o 2.º golo anulado a Navarro

"São jogos muito difíceis, o campeonato está aceso e não podemos desperdiçar pontos nenhuns. Nesse momento, houve um sentimento de alívio porque estes três pontos eram realmente muito importantes."



O que podem esperar os adeptos até ao final

"Podem esperar o mesmo que temos vindo a fazer. Treinar e jogar bem, conquistar pontos e depois no fim fazemos contas", terminou.