Ricardo Horta: «O nosso foco é chegar ao 1.º lugar e este jogo é fundamental»

Ricardo Horta assume a importância do encontro desta quinta-feira diante do Ludogorets nas contas do Grupo F da Liga Europa, reforçando a ambição dos guerreiros em terminar a fase de grupos no 1.º lugar, o único que dá acesso direto aos oitavos-de-final (o 2.º obriga a um playoff com um dos terceiros classificados da Liga dos Campeões).





"Sinto a equipa muito preparada para este jogo, jogo europeu que todos gostam de jogar. Temos apenas uma vitória e o nosso foco principal é atingir o 1.º lugar do grupo e este jogo é fundamental para isso e vamos dar tudo pelos três pontos.""Tento não pensar muito nisso, tento cumprir o meu papel na equipa e fazer o que me compete na minha posição e tento não pensar muito nisso. Golos e assistências acontecem naturalmente e amanhã vou fazer o que sempre faço, dar tudo pela equipa para conquistarmos os três pontos.""O que prometemos é entrar como em todos os jogos, para vencer. Vai ser um jogo equilibrado, o Ludogorets tem uma boa equipa com bons jogadores que podem desequilibrar individualmente. Mas estamos preparados para esses momentos e prometemos fazer tudo para levar os três pontos, que são muito importantes para as contas do grupo e como queremos ficar no 1.º lugar faremos tudo para ficarmos mais perto desse objetivo."Secundino Cunha, serviço especial, em Razgrad, Bulgária