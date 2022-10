Ricardo Horta: «Os chamados três grandes estão a perder muitos pontos, neste caso o Sporting e o FC Porto»

Ricardo Horta abordou o facto da vitória (0-1) do Sp. Braga na casa do Gil Vicente ter permitido a subida ao 2º lugar da Liga Bwin e analisou a dificuldade com que foi possível aos arsenalistas levarem os três pontos de Barcelos."Estes jogos da Liga estão cada vez mais difíceis. Os chamados três grandes estão a perder muitos pontos, neste caso o Sporting e o FC Porto, jogos muito difíceis, muito equilibrados e foi isso que apanhámos aqui. Queríamos entrar fortes, como entrámos, para fazer logo o golo mas não conseguimos, infelizmente. Mas a vitória assenta-nos bem pelo que fizemos no jogo", vincou em declarações à Sport TV."Não havia pressão nenhuma. Sabemos que quando os nossos adversários diretos escorregam, temos de aproveitar. Fizemos isso, entramos para ganhar e conseguimos.""É muito bom. Estamos dentro dos objetivos que planeámos para esta época e pensamos muito jogo a jogo. Estamos em muitas competições e quinta-feira já um jogo importantíssimo, agora é descansar e recuperar para quinta-feira.""Temos de fazer o nosso trabalho e jogar para ganhar. Depois esperar pelo outro resultado. Fazer 10 pontos na Liga Europa quase sempre dá para passar. Veremos se dá ou não, mas temos é de fazer o nosso trabalho e vencer.""Agradecer a estes adeptos fantásticos que vieram até aqui. Ajuda deles é muito importante para nós e queremos agradecer."