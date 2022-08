Sp. Braga impediu Ricardo Horta de prestar declarações no final do jogo em Arouca

Mesmo tendo sido eleito o melhor em campo frente ao Arouca, o Sp. Braga terá impedido Ricardo Horta de prestar declarações na 'flash-interview' da 'Sport TV' no final do encontro da quarta jornada da Liga Bwin. Segundo informações recolhidas por Record, a decisão partiu do Departamento de Comunicação dos bracarenses, com o intuito de fugir às questões sobre o futuro do avançado internacional português, que tem sido constantemente apontado ao Benfica.





Convidado a 'substituir' o companheiro de equipa na 'flash', Castro acabou por ser abordado pelo futuro do avançado. "Conto sempre com o Ricardo Horta. Desde que cheguei aqui que conto com ele em todos os jogos e pretendo continuar a contar", atirou o médio que este domingo se estreou a marcar na atual edição do campeonato.Apesar de não ter falado à comunicação social, Ricardo Horta foi recolher o prémio de melhor em campo, tendo posteriormente agradecido aos adeptos pelo apoio desde as bancadas em Arouca.Com o 'bis' apontado na goleada por 6-0, Ricardo Horta ultrapassou Mário Laranjo e tornou-se no melhor marcador de sempre do Sp. Braga no campeonato, com 67 golos. Recorde-se que ele já detinha o recorde de golos do clube, um máximo também alcançado frente ao Arouca, após o triunfo por 1-0 na 33.ª jornada da Liga Bwin 2021/22.