Ricardo Horta: «Queríamos reagir e esta vitória foi prova dada da qualidade do grupo»

Ricardo Horta ajudou o Sp. Braga a chegar à vitória com reviravolta diante do P. Ferreira (2-1) mas garantiu ter sido um "jogo difícil" com os castores que soube bem depois do desaire ante o rival V. Guimarães."O P. Ferreira é uma grande equipa, com grandes jogadores e treinador, que gosta de praticar futebol positivo. Também poderíamos ter feito golos na primeira parte, mas fomos para o intervalo em desvantagem e queríamos reagir porque na semana passada perdemos o jogo de uma forma algo estúpida, entre aspas, com mais um em campo. Queríamos reagir e esta vitória foi prova dada da qualidade do grupo que o Sp. Braga tem", reiterou em declarações à Sport TV, acrescentando:"Nós jogamos sempre para vencer e quando não vencemos algo não está bem. Não podemos ter dois jogos negativos seguidos. Demos uma prova de união com os adeptos e conseguimos três pontos muito bons para nós. Os dois golos foram importantes. Isto é um jogo coletivo, independentemente de quem faz o golo, é sempre o resultado de um trabalho coletivo", concluiu o capitão bracarense.