Ricardo Horta recebe prémio da Liga mas quer mais: «As estatísticas têm de ser ainda melhores»

Ricardo Horta recebeu, esta quinta-feira, o prémio referente ao melhor avançado da Liga Bwin no mês de fevereiro, altura em que fez três golos e uma assistência no campeonato. O capitão do Sp. Braga levou a melhor sobre Darwin Núñez e Evanilson nessa corrida."É sinal de que os nossos jogos foram bem conseguidos, não só a nível individual, mas também como equipa. Por isso é muito gratificante receber este prémio. Além disso, é bom ver o nosso trabalho reconhecido, não só o meu, mas também o dos meus colegas", começou por dizer Ricardo Horta, ao canal da Liga."Um jogador na minha posição tem de se destacar pelos golos e pelas assistências e, quantos mais fazermos, melhor. Um mês para recordar? As estatísticas têm de ser ainda melhores", afiançou."Estou a atravessar um bom momento. Felizmente, os golos e as assistências têm aparecido e é isso que procuro fazer em todos os jogos, dando sempre o meu melhor no contributo à equipa", acrescentou Ricardo Horta.