Ricardo Horta recorda Salah no regresso aos golos: «Também não marcava há 16 ou 17 jogos, são fases»

Ricardo Horta foi decisivo para a vitória do Sp. Braga sobre o FC Porto, ao apontar o golo com que os minhotos fizeram cair o registo de 58 jogos consecutivos sem perder dos dragões. No final do encontro, o extremo destacou a união dos jogadores orientados por Carlos Carvalhal e considerou que o resultado foi justo."Sabíamos da qualidade do FC Porto, da qualidade dos jogadores do FC Porto. Tínhamos a nossa estratégia e acho que correu bem. São 3 pontos merecidos, pela entrega, pela união. A vitória assenta-nos bem", começou por referir à Sport TV."O FC Porto teve um jogo na quinta-feira ou na quarta, se calhar acusou a fadiga, mas foi um Braga sempre à procura da vitória e sempre de olhos postos na baliza.""Não quer dizer nada. Jogamos sempre para ganhar. Tentamos fazê-lo sempre. Claro que não jogamos sozinhos, há fases da época que são menos boas, outras em que as coisas correm melhor. O FC Porto vinha de 58 jogos sem perder e nós conseguimos batê-los. Por isso é que o futebol é bonito""Todos os jogadores têm esta fase. O Salah não marcava há 16 ou 17 jogos. São fases. Felizmente fiz o golo e isso é o mais importante.""Está a ser uma carreira bonita. Cem golos não são todos os jogadores que fazem. Não sou um avançado puro e desde sempre me habituei a marcar.""Vamos ver. Já pedi para me passarem mais a bola. Fora de brincadeiras, vou tentar ajudar a equipa ao máximo. Se aparecerem vou ficar feliz e orgulhoso", concluiu.