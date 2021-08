Ricardo Horta rejeita oferta milionária da MLS e Sp. Braga avança com proposta de renovação

Ricardo Horta rejeitou a oferta milionária dos Atlanta United, da MLS, e já foi convidado pelo Sp. Braga a renovar o seu contrato.





Em comunicado, a SAD arsenalista confirmou ter recebido proposta dos Atlanta United de 1,78 milhões de dólares a pronto pagamento, o que corresponde a praticamente 15 milhões de euros, pela totalidade do passe de Ricardo Horta.A SAD revelou ter-se comprometido a deixar sair o extremo, de 26 anos, por valor igual ou superior a 15 milhões de euros e, perante este cenário em cima da mesa, deixou o futuro à consideração do jogador."Após curta reflexão, Ricardo Horta agradece o interesse do Atlanta United FC, mas entendeu rejeitar esta oferta, alegando que este não era o momento de abandonar um Clube no qual se sente valorizado, feliz e, acima de tudo, em casa", refere o comunicado.O Sp. Braga anunciou que avança com proposta de renovação até 2026. Ricardo Horta até tem contrato até 2024 com os guerreiros, mas sabeque em cima da mesa está um novo vínculo válido por cinco anos, daqui até 2026. O que significa uma revisão em alta dos termos atuais. E esse processo de renovação está muito bem encaminhado, podendo ser formalizado a muito em breve."O SC Braga recebeu ontem uma proposta formal por parte do Atlanta United FC de 17,8 milhões de dólares (a pronto pagamento) – aos quais acrescenta-se mais 5 por cento referente ao mecanismo de solidariedade – para a compra de 100 por cento dos direitos económicos do jogador Ricardo Horta.Aquando da renovação do contrato do jogador, em 2019, o SC Braga comprometeu-se a deixar sair Ricardo Horta mediante uma oferta igual ou superior a 15 milhões de euros. Por isso, apesar da incontestável importância que o jogador tem no Clube – não apenas dentro como fora do campo –, a possibilidade de saída para os Estados Unidos da América foi colocada à consideração do atleta.Após curta reflexão, Ricardo Horta agradece o interesse do Atlanta United FC, mas entendeu rejeitar esta oferta, alegando que este não era o momento de abandonar um Clube no qual se sente valorizado, feliz e, acima de tudo, em casa.Mesmo assumindo que este seria, para qualquer clube português, um encaixe financeiro significativo, o SC Braga enaltece a atitude do capitão Ricardo Horta e agradece mais esta inequívoca demonstração de profissionalismo e dedicação ao Clube.Perante todos estes factos, o SC Braga apresentou, de imediato, uma proposta de renovação a Ricardo Horta por mais cinco anos (até 2026)."