Ricardo Horta sem dúvidas: «Somos justos vencedores»

Ricardo Horta não tem dúvidas em admitir que o Sp. Braga merece estar nas meias-finais da Taça de Portugal, pois considera que os arsenalistas mereceram bater o Benfica."Foi um jogo muito disputado, frente a uma grande equipa. Sabíamos das dificuldades, éramos a única equipa que já tinha ganho ao Benfica, mas sabíamos que ia ser um jogo diferente. Por tudo o que fizemos, por tudo o que criámos, penso que somos justos vencedores e estamos de parabéns. No onze para onze, tínhamos criado algumas oportunidades. Depois a jogar com mais um temos mais bola, descansamos mais com bola e isso refletiu-se no final do jogo. Somos justos vencedores por tudo o que fizemos", sustentou.O avançado, que voltou às opções, depois de quase um mês de fora, por lesão, assinala que este foi mais um passo numa época feliz dos minhotos: "A época está a correr muito bem, mas estamos num mês de decisões. Um ou dois deslizes quase deitam a época abaixo, mas vamos jogo a jogo, temos de estar todos juntos, a lutar por cada objetivo", atirou em declarações à RTP 3.