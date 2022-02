Ricardo Horta: «Sentimos que podíamos virar a eliminatória»

Ricardo Horta, capitão do Sp. Braga, garantiu que a equipa ficou contente com a qualificação na Liga Europa, frisando que os arsenalistas acreditaram na reviravolta em casa depois da derrota por 2-0 ante o Sheriff na Moldávia"Foi um digno jogo de Liga Europa, duas boas equipas, um grande jogo, foi a penáltis, mas estamos muito satisfeitos por este desfecho. No final do primeiro jogo mesmo com a derrota sentimos que podíamos virar a eliminatória, que estava ao nosso alcance e foi isso que fizemos. Entrámos muito fortes, uma primeira parte muito boa, na segunda se calhar acusámos um bocadinho o cansaço de termos acelerado o ritmo na primeira, mas acabou como queríamos com a passagem à próxima eliminatória", reiterou em declarações à Sport TV.O médio português deixou ainda elogios ao guarda-redes dos arsenalistas. "Acabar nos penáltis é sempre bom quando cai para o nosso lado. De destacar o Matheus que foi sublime nos penáltis, ainda quisemos complicar um bocadinho ao falhar dois, mas acho que é uma vitória merecida deste grupo que trabalhou muito para virar esta eliminatória estamos todos de parabéns", vincou ainda.