Ricardo Horta sobre o futuro: «Não posso garantir nada»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Ricardo Horta igualou este domingo Mário Laranjo como melhor marcador da história do Sp. Braga, ao assinar o golo da vitória dos arsenalistas na receção ao Arouca, na 33.ª jornada da Liga Bwin. No final, foi questionado sobre o futuro - é conhecido o interesse do Benfica - ao que respondeu: "Não posso garantir nada, já sabemos como é o mercado de transferências. Posso garantir, se o míster entender, que na próxima semana estarei a jogar e a dar tudo pelo Sp. Braga como sempre".

Em Braga, o golo número 92 de Horta pelos bracarenses, marcado aos 87 minutos, valeu o terceiro triunfo consecutivo à equipa da casa, que segue no quarto lugar do campeonato com 65 pontos.