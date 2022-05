Ricardo Horta supera Darwin e Taremi e é o melhor jogador de abril da Liga Bwin

Os Melhores Jogadores do Mês pelo mundo...



Ricardo Horta

Richard O’Hort

Ricardo Hortaz

Rikardsson Hortasson

Ricciardo Hortini

Ricardo van Horta

Ricardinho da Horta



Sim, o Capitão foi eleito o ^ da #LigaPortugalBwin pic.twitter.com/J5aduy5Uny — SC Braga (@SCBragaOficial) May 12, 2022

Ricardo Horta foi considerado o melhor jogador de abril na Liga Bwin, já depois de ter sido eleito o melhor avançado do mês. Reuniu 29,86% dos votos dos treinadores do campeonato, superando Darwin (Benfica) e Taremi (FC Porto), que registaram 25% e 23,61% das votações, respetivamente.O capitão dos minhotos fez dois golos e duas assistências ao longo dos cinco desafios do Sp. Braga no campeonato, em abril, onde foram alcançadas quatro vitórias e um empate.