Ricardo Horta treina esta manhã em Braga

Ricardo Horta em jeito de despedida do Sp. Braga: as imagens no final do jogo com o Sporting



Ricardo Horta está a caminho do Benfica, mas esta segunda-feira de manhã está ainda a treinar às ordens de Artur Jorge nos campos de treino do Sp. Braga.Recorde-se que ontem, após o final do duelo com o Sporting, Ricardo Horta teve um momento de comunhão com os adeptos , sendo muito aplaudido e com o seu nome entoado nas bancadas, com os restantes jogadores minhotos um pouco mais atrás, também a aplaudir o capitão que está de saída para a Luz.