Ricardo Horta: «Vai ser uma excelente época, com o objetivo de melhorar a anterior»

O internacional português Ricardo Horta regressou esta segunda-feira aos trabalhos do Sporting de Braga na preparação da temporada futebolística 2022/23, frisando que o objetivo da equipa passa por "melhorar a época anterior".

O avançado de 27 anos, capitão e melhor marcador de sempre do Sporting de Braga, com 93 golos, parte para a sétima temporada ao serviço dos minhotos, ainda que seja público o interesse do Benfica na sua contratação.

Hoje, juntou-se ao plantel, que já trabalha há uma semana, atraso justificado por ter terminado a época mais tarde, ao serviço da seleção nacional - David Carmo, Mario González e Dinis Rodrigues também regressaram esta segunda-feira.

O jogador disse estar "com muito boas expectativas" em relação à época que se avizinha. "Já conhecemos o mister Artur Jorge de há dois anos, quando fez cinco jogos connosco, sabemos as ideias que tem, o futebol que gosta de praticar, o grupo está a aceitar bem isso e de certeza que vai ser uma excelente época, com o objetivo de melhorar a época anterior", disse, aos meios do clube.

Ricardo Horta referiu que o objetivo passa por "melhorar os últimos anos". "O Sporting de Braga joga sempre para vencer, queremos chegar mais longe nas taças [de Portugal e da Liga] que no ano passado e queremos atingir a melhor classificação possível no campeonato", disse.

O internacional luso frisou estar "completamente adaptado ao clube" e que as últimas épocas "têm corrido muito bem, fruto disso foi a chamada à seleção", o que, admitiu, "já ambicionava há algum tempo".