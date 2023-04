Ricardo Horta após goleada do Sp. Braga ao Portimonense: «Vamos à Luz para ganhar»

«Eu quero o Braga campeão»: adeptos não escondem a ambição na reta final do campeonato «Eu quero o Braga campeão»: adeptos não escondem a ambição na reta final do campeonato

Autor de um dos quatro golos da vitória () do Sp. Braga sobre o Portimonense este sábado, em jogo da 30.ª ronda do campeonato, Ricardo Horta voltou a ser uma das figuras dos bracarenses.No final da partida, o extremo internacional português salientou a "excelente 1.ª parte" da equipa e sublinhou o desejo que querer vencer o Benfica na Luz já na próxima jornada."Foi uma excelente 1.ª parte, com muita eficácia. Fizemos três golos e podíamos ter feito mais, mas acaba por ser uma vitória justa. A equipa fez um bom trabalho e estamos de parabéns. Acho que na 2.ª parte houve mais uma melhoria de rendimento do Portimonense do que um decréscimo nosso. Sabíamos que iam entrar forte para reentrar na discussão do resultado, mas nos também queríamos o quarto, que conseguimos fazer. Portanto o objetivo foi conseguido", começou por dizer continuando: "Visita à Luz? Pensamos sempre jogo a jogo. O próximo é na Luz e vamos lá para ganhar e conquistar os três pontos.""Entusiasmo é normal. Estamos nas decisões e o campeonato pode dar muitas voltas, mas nós queremos principalmente fazer o nosso trabalho e conquistar pontos. Temos acompanhado todos os jogos, mas estamos focados em nós. Sabemos que não podemos facilitar e é isso que temos feito", terminou.