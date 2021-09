Ricardo Horta: «Vamos lutar para sermos primeiros deste grupo»

O Sp. Braga entrou com o pé esquerdo na Liga Europa ao perder em Belgrado diante do Estrela Vermelha. No final da partida, o capitão Ricardo Horta lamentou as oportunidades de golo desperdiçadas e a derrota, mas sublinhou que a equipa de Carlos Carvalhal vai dar tudo para seguir em frente





"Fizemos um bom jogo, criámos muitas oportunidades para sair daqui com três pontos, mas infelizmente saímos com zero. Acho que é ingrato por aquilo que fizemos nos 90 minutos, Tivemos muitas ocasiões, chegámos muitas vezes à área do adversário, mas infelizmente não conseguimos marcar mais golos que eles. Mas é o primeiro jogo ainda, estamos no início e vamos lutar para sermos primeiros deste grupo", referiu o médio, na flash-interview, à Sport TV."A garantia que dou é que vamos lutar todos os jogos para vencer como fizemos até aqui. Sabíamos que o Estrela Vermelha era uma equipa muito forte em casa, onde não perde há dois anos, mas as nossas intenções eram vir aqui ganhar. Fizemos por isso, mas infelizmente com o penálti no final caiu por terra a nossa exibição, mas certamente vamos melhorar e agora pensar no próximo jogo do campeonato", acrescentou Ricardo Horta.Confrontado com as palavras de António Salvador , que pediu uma reação da equipa quando a comitiva viajou para a Sérvia, Ricardo Horta deixou claro que o plantel tem qualidade e vontade de mudar o rumo dos acontecimentos. "O grupo ouviu essas declarações do presidente, mas é como tudo, por vezes temos dias menos bons e isso não apaga a qualidade dos jogadores que temos neste plantel. O que posso garantir é que todos os jogadores que estão aqui dão o máximo pelo clube e vão continuar a dar ao longo da épooca", concluiu.