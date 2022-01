Ricardo Matos, do Olhanense, na mira do Sp. Braga

Ricardo Matos é alvo do Sp. Braga, sabe. O jovem avançado do Olhanense, de 21 anos, está identificado pelo emblema arsenalista, que já encetou conversações com os algarvios no sentido de perceber os moldes em que pode garantir os serviços de uma das figuras do Campeonato de Portugal, como comprovam os 10 golos em 14 jogos esta temporada.No entanto, os bracarenses não estão sozinhos, uma vez que o dianteiro tem somado interessados um pouco por todos os escalões. Ao nível da Liga Bwin, também o Estoril já tentou fechá-lo.Em final de contrato, esta será uma boa oportunidade para Ricardo Matos dar retorno ao Olhanense.Formado no Benfica, o avançado também soma passagens por Itália, sendo, por isso, um jogador já com algum 'pedigree'. Ainda assim, a acontecer a ida para Braga, será aposta de longo prazo, pelo que deve começar pela equipa B.