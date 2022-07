Ricardo Rei deixa FC Porto e ruma aos sub-23 do Sp. Braga

O Sp. Braga confirmou, esta sexta-feira, a contratação de Ricardo Rei, médio de 19 anos que chega proveniente do FC Porto, clube ao qual esteve ligado durante dez anos. O jovem português assinou por três épocas e vai integrar o plantel da equipa sub-23.Aos meios do clube, o médio mostrou-se feliz pela mudança e teceu elogios ao futebol praticado. "É sempre uma grande felicidade assinar pelo Sp. Braga, principalmente pelos Sub-23 que demonstraram ser uma grande equipa, que gosta de ter bola, feita de união, um grande grupo e sempre prontos para ganhar. Estou aqui para ajudar", afirmou.Deixando alguns elogios ao técnico Rui Duarte, que Ricardo Rei considera identificar-se com o seu estilo de jogo, o médio descreveu-se como um "jogador rápido com bola, inteligente e que pensa rápido": "Acho que isso é importante para um médio."