Ricardo Rio: «Espero que a grande época do Sp. Braga culmine na conquista de mais uma Taça de Portugal»

Sp. Braga e FC Porto estão a poucos minutos de entrar em campo para disputar a final da Taça de Portugal, sendo que, do lado minhoto, ‘confiança’ é a palavra de ordem. Foi pelo menos essa a ideia passada por Ricardo Rio, presidente da Câmara Municipal de Braga, à Sport TV."Acho que vai ser um excelente jogo de futebol porque as duas equipas nos dão garantias de um grande espetáculo. O Sp. Braga chega a esta final com um estatuto diferente porque tem um nível de favoritismo igual ao do FC Porto, assim mostra o desempenho da equipa ao longo da época. Espero que a grande época do Sp. Braga culmine na conquista de mais uma Taça de Portugal", começou por dizer.O autarca deu ainda ênfase ao apoio dos bracarenses à equipa. "Temos aqui milhares de adeptos e outros milhares em frente à praça do município, onde instalámos um ecrã gigante para que os adeptos possam assistir ao jogo. Certamente há mias uns milhares a ver o jogo com as respetivas famílias e amigos. Todos têm a expectativa de que, no final, possamos encaminhar-nos para Braga para termos uma primeira celebração e para amanhã a equipa ser recebida na praça do município, tal como acontece há muitos anos", vincou, explicando por fim onde poderá estar a chave para o sucesso dos minhotos: "É importante que o Sp. Braga entre com atitude e não se deixe dominar, o FC Porto terá certamente esse desejo. Ao mesmo tempo, o talento dos nossos jogadores pode fazer a diferença".