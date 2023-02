Ricardo Vasconcelos: «O nosso dia-a-dia passa por encontrarmos soluções para os problemas dos atletas»

A tarde do último dia do ‘Braga Sports Summit’ abriu com o painel ‘A prática desportiva e os seus intervenientes’, tendo Ricardo Vasconcelos (diretor geral das modalidades do Sp. Braga), Tamila Holub (nadadora do Sp. Braga), Guilhermina Rodrigues (treinadora de voleibol) e António Freitas (pai de dois jovens atletas) sido os convidados presentes.Com um vasto currículo, Ricardo Vasconcelos explicou quais as dificuldades associadas ao facto de ter de gerir 13 modalidades dentro do Sp. Braga. "Uma estrutura com cerca de 3000 atletas só pode ter resultados com ramificações de trabalho no terreno. Não tenho de estar atento a tudo, os treinadores de cada modalidade têm um papel importante na gestão das expectativas dos atletas. Muitas vezes os clubes cometem injustiças em relação às necessidades dos atletas, é importante encontrar um ponto de equilíbrio entre a perceção do clube e as necessidades dos atletas. Enquanto clube não conseguimos fazer com todos os atletas tenham os apoios que os atletas de elite têm. O nosso dia-a-dia passa por encontrarmos soluções", referiu, dando depois um exemplo concreto: " As mensalidades que os atletas no basquetebol pagam não chegam para pagarmos os pavilhões. O clube depois tem de pagar o resto dos pavilhões, o transporte, os técnicos... há um esforço muito grande do clube, até porque o nosso projeto é muito mais social do que desportivo".Tamila Holub, uma das melhores nadadoras a nível nacional, deu ênfase aos custos que uma modalidade como a natação tem e explicou a gestão emocional que é necessária ser feita no plano desportivo. "Há momentos em que uma pessoa duvida de si mesma, mas guiar-me pelos valores que sempre tive foi algo muito importante. Sempre fui uma das mais jovens a competir e isso é bom porque me retira pressão. Tenho uma irmã de 11 anos chamada Sofia e estou a tentar convencê-la a deixar a natação, não quero que ela passe aquilo pelo que eu passei. Se calhar ela está na natação mais por mim e para seguir o meu exemplo. No outro dia ela teve uma prova que lhe correu menos bem e disse à minha mãe que eu ia ficar chateada com ela, mas tentei mostrar-lhe que isso nunca iria acontecer".Por fim, a professora Guilhermina Rodrigues deu a conhecer um pouco do seu trajeto de mais de 50 anos ligada ao desporto e sublinhou a dificuldade que muitas vezes existe em relação à gestão de expectativas dos pais. Por seu lado, António Freitas, pai do bailarino João Pedro Freitas e da jogadora de futebol do Sp. Braga Leonor Freitas, explicou como se processou a mudança do filho para a Suíça com apenas 13 anos, no caso para estudar ballet, e sublinhou que, quando os filhos iniciaram as respetivas atividades, sentiram algum preconceito.